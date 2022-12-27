Лишенный водительских прав пенсионер попал в ДТП и погиб в Кореновском районе

В Кореновском районе произошло ДТП, в котором погиб водитель, ранее лишенный прав. Об этом сообщает отдел безопасности дорожного движения УГИБДД по Краснодарскому краю.

Фото: отдел БДД УГИБДД по Краснодарскому краю



Авария произошла 26 декабря в 15 часов на 7-м км автодороги «ст. Платнировская — ст. Сергиевская — ст. Дядьковская». По предварительным данным, 82-летний мужчина, управляя автомобилем «Жигули», на перекрестке съехал с дороги и врезался в забор дома. В результате ДТП водитель скончался.

Теперь правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. При проверке по базе данных сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что водитель ранее был лишен права управления транспортными средствами.

Татьяна Ручкина

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