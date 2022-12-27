В Тюмени в январе введут новые платные парковки

С 30 января 2023 года в Тюмени появятся четыре платные парковочные зоны на 1,2 тыс. машиномест, пишет 72.ru со ссылкой на мэрию города. Парковки будут работать по будням с 07:00 до 19:00. Стоимость — 30 руб. в час. Парковочные зоны появятся в районе улиц:

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Первомайской — Республики — берег реки Туры — Осипенко — Орджоникидзе — Советской;

Луначарского — Ирбитской — Ямской — Коммунистической;

Республики от ул. Максима Горького до ул. Мельникайте.

В выходные и праздничные дни парковки будут бесплатными.

Напомним, в июле власти Тюмени сообщали о намерении расширить зону платных парковок на 1 595 машиномест. По итогу в городе платные парковки охватят 3 257 машиномест.

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