Маск назвал эпичными и абсурдными предсказания Медведева на 2023 год

Бизнесмен и владелец Twitter Илон Маск прокомментировал «футуристический прогноз» на 2023 год зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Господин Маск назвал его сценарии эпичными и абсурдными.

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Фото: Mike Blake/File Photo, Reuters Илон Маск

Фото: Mike Blake/File Photo, Reuters

«Это, безусловно, самые абсурдные прогнозы, которые я когда-либо слышал, также демонстрирующие поразительное отсутствие осведомленности о прогрессе искусственного интеллекта и устойчивой энергетики»,— написал предприниматель в ответ на пост господина Медведева в Twitter.

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В числе предсказаний Дмитрия Медведева — распад Евросоюза и гражданская война в США. Он также допустил повышение цены на нефть до $150 за баррель, создание «Четвертого рейха» на базе Германии и войну между Францией и «Четвертым рейхом».