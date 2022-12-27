Глава Zurich: кибератаки могут перестать подлежать страхованию

Генеральный директор швейцарской страховой компании Zurich заявил в интервью Financial Times, что кибератаки в скором времени могут перестать подлежать страхованию. Свое мнение Марио Греко обосновал тем, что ущерб от хакерских атак продолжает расти и частным страховым компаниям становится не под силу покрывать такие расходы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марио Греко

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters Марио Греко

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

«Что если кто-то возьмет под контроль критически важные части нашей инфраструктуры, то каковы будут последствия этого?» — заявил господин Греко, вспоминая атаки киберпреступников на больницы, правительственные учреждения и трубопроводы, происшедшие за последние годы: «Прежде всего нужно понимать, что речь идет не просто о данных… это касается всей цивилизации. Эти люди могут серьезно нарушить нашу жизнь».

Как отмечает FT, многие страховые компании уже отреагировали повышением цен на учащение случаев успешных кибератак и рост объема финансовых потерь от них. Кроме того, некоторые страховщики внесли изменения в свою политику предоставления защиты. Так, например, Lloyd`s в сентябре выступила за исключение из перечня страховых случаев кибератак, осуществляемых при поддержке государств. Глава же Zurich призвал правительства «создать частно-государственные схемы для борьбы с системными киберрисками, которые не поддаются количественной оценке, аналогично тем, которые существуют в некоторых юрисдикциях на случаи землетрясений или террористических атак».

Кирилл Сарханянц