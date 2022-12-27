Повышенные новогодние премии свердловским полицейским связаны с некомплектом личного состава

Большие новогодние премии сотрудникам ГУ МВД по Свердловской области связаны с некомплектом личного состава, за счет чего удалось сэкономить средства. Об этом рассказал глава пресс-службы ведомства Валерий Горелых. По его словам, премии получили лишь наиболее отличившиеся представители ОВД.

Напомним, по данным Е1.ru, сотрудникам полиции получили премии от 100 до 350 тыс. руб. в зависимости от занимаемой должности. При этом издание сообщило, что повышенные выплаты были связаны с проверкой из Москвы, по итогу которой региональный главк якобы обязали распределить сэкономленные средства на премии сотрудникам.

«Так называемые анонимные собеседники, как обычно, вводят общественность в заблуждение. Работа комиссии МВД абсолютно не связана с выплатой денежной премии личному составу. Это обычная практика, когда в конце года поощряют сотрудников за конкретный вклад в борьбу с преступностью, профилактику правонарушений и иные заслуги», — отметил полковник Горелых.

Напомним, сейчас в регионе серьезный дефицит участковых, только в Екатеринбурге он составляет не менее 30%. Ранее депутаты думы уральской столицы приняли решение выделить из бюджета дополнительные средства на покупку квартир для участковых уполномоченных, чтобы они могли жить недалеко от места работы.

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