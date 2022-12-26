Полицейским Екатеринбурга выдали огромные новогодние премии до 350 тыс. рублей

Сотрудникам полиции Екатеринбурга перед Новым Годом выдали премии в размере от 100 до 350 тыс. руб., сообщает со ссылкой на источник Е1.ru. Так, от 100 до 120 тыс. руб. получили рядовые, до 250 тыс. руб. — младший руководящий состав, 350 тыс. руб. — начальники отделов.

Источник издания пояснил, что новогодние премии были сформированы за счет средств из бюджета, которые удалось сэкономить в течение года. Эти деньги якобы так же должны были идти на премии, но их часть возвращалась в Москву.

Напомним, по информации СМИ, с 1 января в Свердловской области введут дополнительную ежемесячную выплату для районных участковых в размере 10 тыс. руб. Средства будут выделяться из бюджета региона

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