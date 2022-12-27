В Сочи расходы на восстановительные работы после ЧС увеличились в 2,5 раза

В 2022 году в Сочи на аварийно-восстановительные работы после ЧС из резервного фонда мэрии выделили около 305 млн руб. Это почти в 2,5 раза больше прошлогодних показателей, сообщает пресс-служба администрации курорта.

По словам начальника управления гражданской обороны и защиты населения Дмитрия Зенцова, в этом году в Сочи 21 раз вводился режим ЧС. Самыми масштабными из них стали подтопления города в июне-июле. Всего в Сочи от чрезвычайных ситуаций природного характера пострадали 1139 человек. За 1180 выездов специалисты спасли 372 человека. Из пострадавших жителей 246 сейчас проживают в пунктах временного размещения.

За 2022 год в Сочи расчистили участки 12 рек общей протяженностью более 17 км. Работы завершили в том числе на реках Чухукт, Дагомыс, Восточный Дагомыс и Чемитоквадже, где произошли чрезвычайные ситуации. Кроме того, на завершающей стадии находятся работы по строительству берегозащитных сооружений на реке Дагомыс.

«Необходимо во взаимодействии с районными администрациями и главами сельских территорий создать систему муниципальных звеньев, укомплектованных специалистами и техникой, которые смогут оперативно прибывать в любой район города и немедленно приступать к локализации последствий непогоды»,— отметил глава Сочи Алексей Копайгородский.

Он подчеркнул, что все технические средства, предупреждающие о надвигающихся неблагоприятных природных явлениях, должны работать четко и без сбоев. В этом году в городе в рамках строительства муниципальной системы оповещения населения установили 35 комплексов сиренно-речевого оповещения. Кроме того, курорт закупил три новых комплекса мониторинга уровня воды в руслах рек для обеспечения оперативного контроля за уровнем паводковых вод, а также пять комплексов для оперативного прогнозирования возможных подтоплений.

За год в городе дополнительно установили 387 видеокамер на территории парковых зон города, школьных и дошкольных учреждений. Их общее количество в составе аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» увеличилось более чем до 2,5 тыс. единиц.

В Единую дежурно-диспетчерскую службу по каналам системы «112» в этом году поступило более 611 тыс. звонков, что на 26% ниже показателей прошлого года. Управление провело более 70 учений и тренировок, в которых участвовали 16 тыс. человек и более 1 тыс. единиц техники. Служба спасения Сочи увеличила штат на 40 человек, а также купила пять аварийно-спасательных автомобилей, три световые башни для работы в темное время суток, четыре комплекта ручного гидравлического инструмента, оборудование для наведения переправы при наводнениях, мотопомпы и беспилотник.

Татьяна Ручкина

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