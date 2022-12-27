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В Курской области начала снижаться заболеваемость гриппом

На минувшей неделе в Курской области число заболевших гриппом, по данным местных властей, оказалось на 26,3% меньше, чем на предыдущей. Об этом сообщил вице-губернатор Андрей Белостоцкий.

Официально зарегистрировано 247 случаев гриппа, в том числе 145 — у детей. В регионе закупили вакцину от гриппа, и желающие, несмотря на поздние сроки, могут сделать прививку, рассказал господин Белостоцкий.

По словам вице-губернатора, также снизилась нагрузка на службу скорой помощи. За неделю зафиксировано 9896 выездов, что на тысячу меньше, чем неделей ранее; при этом уменьшилось число температурящих пациентов.

О ситуации с гриппом и коронавирусом в Черноземье читайте в публикации «Грипп примеряет корону».

Олег Мухин

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