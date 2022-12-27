Экс-помощника руководителя администрации главы Хакасии приговорили к двум годам колонии за мошенничество

Суд рассмотрел уголовное дело бывшего помощника руководителя администрации главы Хакасия Виктора Гаранина и экс-директора автономного учреждения «Леса Хакасии» Андрея Васильева, которые обвинялись в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе горсуда Абакана.

Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета России, сотрудник администрации главы республики Виктор Гаранин предложил Андрею Васильеву похитить крупную сумму у бизнесмена из Красноярского края, занимающегося лесозаготовками. 11 февраля 2021 года Андрей Васильев получил от коммерсанта около 4 млн руб. за помощь в заключении договоров купли-продажи древесины между «Лесами Хакасии» и его фирмой в объеме более 13 тыс. кубометров. В момент передачи денег его задержали сотрудники ФСБ.

Андрею Васильеву предъявили обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие установило, что он не собирался подписывать соглашения, поскольку не имел на это полномочий. Виктору Гаранину инкриминировали подстрекательство к преступлению с использованием служебного положения.

В прокуратуре республики сообщили, что бывшему директору автономного учреждения «Леса Хакасии» назначили три года условно с аналогичным испытательным сроком, помощнику руководителя администрации главы Хакасии — два года в колонии общего режима. Экс-чиновника взяли под стражу в зале суда.

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Илья Николаев