В Петербурге появился сад, названный в честь погибших в пандемию COVID-19 медиков

Безымянный сквер на Пискаревском проспекте, примыкающий к Клинической инфекционной больницей имени Боткина и Северо-Западному государственному медицинскому университету имени Мечникова, получил название Сада милосердия в честь медиков, погибших на работе в пандемию коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

«Медики первыми приняли на себя удар и вступили в борьбу с опасной инфекцией. Рискуя жизнью и здоровьем, они сутками работали в "красных зонах", спасали и поддерживали больных. Их подвиг войдет в нашу историю»,— отметил губернатор Александр Беглов.

С начала пандемии коронавируса в 2020 году, по данным петербургского Комитета по здравоохранению,в городе заболели 47 766 медицинских работников, из которых скончались 112 человек.

Ранее в городе рядом с Первым медицинским университетом имени И.П. Павлова также установили памятник «Печальный ангел», посвященный умершим от ковида врачам.

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