В Нижегородской области планируют ввести 1,6 млн кв. м жилья по итогам года

По оценке регионального минстроя, в 2022 году в Нижегородской области введут в эксплуатацию 1,6 млн кв. м жилья. Это будет рекорд для региона, сообщил губернатор Глеб Никитин в ходе ежегодного отчета на ярмарке.

К декабрю уже сдано более 1,52 млн кв. м жилья, то есть, за последний месяц ожидается ввод 80 тыс. кв. м.

Предыдущий рекорд по объему построенного жилья зафиксировали в 2021 году – тогда было сдано более 1,5 млн кв. м. жилья.

«Мы прикладываем все усилия для наращивания темпов строительства, чтобы сделать комфортное жилье максимально доступным. Пересмотрели подходы к подготовке и согласованию новых проектов, рассматриваем их в комплексе через обеспеченность инфраструктурой и экономической привлекательностью для инвестора»,–сказал Глеб Никитин.

Как в регионе намерены увеличить многоквартирное строительство – в материале «Ъ-Приволжье» «Настроили планов».

Анастасия Еремина