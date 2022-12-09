Ввод жилья в Нижегородской области превысил 1,5 млн квадратных метров

В Нижегородской области в январе-ноябре в эксплуатацию ввели более 1,52 млн кв. м жилья, сообщили в пресс-службе правительства региона. Рост к уровню прошлого года составил 11%. В областном правительстве сообщили, что по итогам 2022 года в регионе прогнозируется ввод боле 1,6 млн кв. м жилья.

Как ранее сообщалось, в ближайшие три года строительство многоквартирного жилья в Нижегородской области намерены увеличить до 1,8 млн кв. м в год. Основной прирост должно обеспечить строительство в областном центре.

Подробнее читайте в материале «Ъ-Приволжье» «Настроили планов».

Анастасия Еремина