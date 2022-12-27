Собственные доходы Крыма увеличились на 12%

В 2022 году в бюджет Крыма поступит более 66 млрд руб. налоговых и неналоговых доходов, что на 12% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале.

За счет федеральной финансовой помощи Крым получит более 189 млрд руб. Еще 16,8 млрд руб. в республику направят по соглашению между правительством Москвы и совмином Крыма. За эти деньги в регионе выполняют проекты по благоустройству, закупают коммунальную технику и пассажирский транспорт, а также медицинское оборудование.

Расходы бюджета Крыма в 2022 году составили более 262 млрд руб. 77% из них направлены на развитие дорожного хозяйства, образования, здравоохранения, реформирование ЖКХ, а также социальную поддержку граждан.

Татьяна Ручкина

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