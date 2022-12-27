Новый красноярский заказник займет 27 тыс. гектаров на реке Бахте

В Красноярском крае будет создан новый государственный природный заказник регионального значения – «Река Бахта». Под заказник отвели 27 тыс. га в Туруханском районе, сообщила пресс-служба правительства края.

«Река Бахта – это природный резерватор лососевых видов рыб. Здесь находятся участки нагула и нереста и других видов ценных рыб. Наша задача не только сохранить, но и увеличить их популяцию»,– пояснил министр экологии и рационального природопользования Павел Борзых. По его словам, инициаторами создания заказника стали местные жители.

По данным пресс-службы, в заказнике на реке, являющейся притоком Енисея, планируется запретить все виды рыболовства за исключением отдельных случаев. Например, ловить рыбу, кроме тайменя и ленка, разрешено представителям коренных малочисленных народов и местным жителям.

В настоящее время в Красноярском крае организован 41 государственный природный заказник.

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Валерий Лавский