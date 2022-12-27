В Краснодаре грузовик насмерть сбил пенсионерку

В Краснодаре произошло ДТП, в котором погибла пожилая женщина. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

38-летний водитель грузовика наехал на 64-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте аварии.

«По данному факту проводится доследственная проверка, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)»,— сообщил официальный представитель УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Татьяна Ручкина

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