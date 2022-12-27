УФСБ проводит выемку документов в «Башспирте»

Сотрудники УФСБ по Башкирии проводят оперативно-розыскные мероприятия в головном офисе АО «Башспирт»: выемку документов и изучение электронных носителей информации, сообщает портал «Пруфы.ру».

В пресс-службе предприятия «Ъ-Уфа» сообщили, что предприятие работает в штатном режиме, «проводимые мероприятия не имеют отношения к нынешнему руководству».

В пресс-службе УФСБ информацию о проводимых в «Башспирте» мероприятиях не комментируют.

В августе стало известно, что прокуратура Башкирии направила запрос министерству земельных и имущественных отношений республики с просьбой предоставить информацию по вопросу обоснованности реконструкции и ремонта за счет средств «Башспирта» «Дома Бушмариных» на улице Ленина в Уфе, а также о причинах неоднократной смены руководства госхолдинга в текущем году.

В мае совет директоров «Башспирта» сменил генерального директора компании. На место Рауфа Нугуманова был назначен бывший начальник контрольного управления администрации главы Башкирии Урал Фарвазов. В августе новым гендиректором предприятия стал бывший вице-премьер Башкирии Раиф Абдрахимов.

АО «Башспирт» принадлежит минземимущества республики, является одним из крупнейших производителей ликероводочной продукции в стране. Компания объединяет пять ликероводочных заводов в Уфе, Булгаково, Стерлитамаке, Белебее и Бирске, а также спиртовый завод в Стерлитамаке.

Влада Шипилова

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