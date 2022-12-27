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В Котельниково у укусившего полицейского дебошира нашли наркотики

В Волгоградской области в суд направлено уголовное дело в отношении мужчины, укусившего полицейского. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, 27 октября 43-летний ранее судимый житель Котельниково, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, на улице Кирова укусил за руку командира ППС. Таким способом он выразил несогласие с составлением на него протокола по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения).

При осмотре дома задержанного была изъята конопля общей массой 115, 88 граммов.

Вину в инкриминируемых деяниях мужчина признал.

Ему грозит до 10 лет колонии.

Марина Ковалева

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