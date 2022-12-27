Суд продлил меру пресечения директору охранной организации в Ижевске по делу о стрельбе в школе №88

26 декабря в столице Удмуртии суд рассмотрел ходатайство о продлении домашнего ареста в отношении директора частной охранной организации «Щит» Алексея Злобина. Как сообщает пресс-служба Индустриального районного суда, мера пресечения была продлена до 27 января 2023 года. Ранее установленные запреты остались без изменения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Алексея Злобина обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть нескольких человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ). По данным суда, мужчина на основании контракта руководил деятельностью охранной организации в школе №88, где 26 сентября произошла стрельба. Однако Алексей Злобин не обеспечил надежную охрану школы, в результате чего в ходе вооруженного нападения на учреждение погибли 17 человек.

Напомним, о задержании директора охранного предприятия стало известно 28 сентября. По данным источника, близкого к руководству предприятия, Алексея Злобина вызвали в Следственный комитет в день трагедии. Председатель СКР Александр Бастрыкин во время визита в Ижевск поручил дать правовую оценку действиям всех должностных лиц, которые допустили случившееся.

Подробнее об этом читайте в материале «"Щиту" потребовалась защита».