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Работника кладбища в Удмуртии задержали за кражу имущества у пенсионерки

В Удмуртии в полицию обратилась 70-летняя жительница Ижевска, которая рассказала о хищении у нее имущества на кладбище. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, инцидент произошел в октябре.

Пожилая женщина убиралась на месте захоронения родственника на кладбище, расположенном на территории Завьяловского района. Когда пенсионерка пошла выкидывать мусор, то оставила сумку висеть на оградке, а по возвращении ее не обнаружила. В сумке находилось два мобильных телефона, документы и деньги. Общий ущерб составил 32 тыс. руб.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 44-летний ранее судимый работник кладбища. Установлено, что похищенные документы он выбросил, деньги потратил на личные нужды, а один из телефонов подарил сожительнице.

Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ (Кража). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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