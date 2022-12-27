В Запорожской области из-за военных действий уничтожено 20% посевных площадей зерновых

В 2022 году в Запорожской области засеяли зерновыми 1,27 млн га, но 20% посевов было уничтожено в результате военных действий, заявил председатель областного правительства Антон Кольцов. По его словам, в 2020–2021 годах в области было посеяно 1,6 млн га.

«Та (цифра.— "Ъ") была со всей территории области, мы же говорим только об освобожденной территории РФ, второе — у нас порядка 20% посевных площадей просто сгорело в результате активных боевых действий. Я считаю, что цифра 1,275 млн га посеянных и собранных,— это очень неплохой показатель»,— сказал он в интервью российским информагентствам (цитата по ТАСС).

Как уточнил господин Кольцов, урожайность в области по пшенице составила 30 ц/га, по ячменю — 25, по озимому рапсу — 22 ц/га.

Запорожская область была одним из крупнейших производителей сельхозпродукции на Украине. Минобороны РФ сообщало о начале посевной кампании в области в конце апреля. Глава Крыма Сергей Аксенов в августе говорил, что в Запорожской и Херсонских областях планируют собрать более 2 млн т зерновых по итогам уборочной кампании. В том же месяце пророссийские власти Запорожья сказали, что урожай составил 1,5 млн т зерновых, но 20% (360 тыс. т) урожая сгорело.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер