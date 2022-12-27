В Удмуртии в 2 раза выросло количество торгующих через интернет предпринимателей

В Удмуртии за последний год на 11% увеличилось количество индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных с видом деятельности «Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами». Их число достигло 10,6 тыс. человек, сообщает Удмуртстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

При этом количество предпринимателей, продающих товары через интернет, возросло более чем в 2 раза. На сегодняшний день каждый пятый предприниматель, занимающийся розничной торговлей, продает товары дистанционно.

Однако пятая часть зарегистрированных предпринимателей в этом году фактически не работала. Такие данные продемонстрировало выборочное обследование, проведенное в октябре. 28% осуществляющих деятельность ИП привлекают наемных работников и обеспечивают рабочими местами примерно 13 тыс. человек.

В среднем каждый предприниматель в сентябре продал товаров на 672 тыс. руб. Выручка в фактических ценах увеличилась почти на 20% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а с учетом инфляции — на 2,3%.

По предварительной оценке за 2022 год от продажи товаров в розницу ИП получат более 60 млрд руб. Это составит примерно пятую часть общего оборота розничной торговли республики.