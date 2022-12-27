Управляемая «Роснано» компания «Лиотех-инновации» признана банкротом

Арбитражный суд Новосибирской области признал банкротом управляемое «дочкой» «Роснано» ООО «Лиотех-инновации». В компании введено конкурсное производство.

Решение о признании «Лиотех-инноваций» банкротом было принято в начале декабря на собрании ее кредиторов. При этом основная часть реестра требований (общая сумма – 428,2 млн руб.) приходится на связанные с компанией ООО «Литэко» и ООО «Энергетические решения».

Конкурсное производство в «Литэко» было введено в начале декабря, в марте 2022 года суд после двухлетнего перерыва возобновил банкротство ООО «Энергорешения». Все три компании связаны с «Роснано», они развивали в Новосибирской области единственное в России крупносерийное производство литий-ионных аккумуляторов – завод «Лиотех».

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Дарья Решетникова