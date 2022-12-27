Заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла в крае за неделю на 17%

За неделю с 19 по 25 декабря 2022 года в Пермском крае зарегистрировано 34 700 случаев ОРВИ и гриппа, что выше показателя прошлой недели на 17,8%. Об этом сообщает краевой Роспотребнадзор.

По данным лабораторного мониторинга, среди больных ОРВИ циркулируют вирусы гриппа А(H1N1) 2009 и В, а также возбудители негриппозной этиологии: вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, РС-вирусы.

Образовательная деятельность приостановлена в 244 классах в 69 школах и 166 группах в 84 дошкольных образовательных учреждениях Пермского края.