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В Новосибирске растет спрос на автомобили с пробегом

Согласно результатам исследования «Авито Авто», в октябре-ноябре 2022 года спрос на автомобили с пробегом в городе вырос на 76,4% по сравнению с январем-февралем этого года. Увеличилось и количество предложений о продаже - в октябре-ноябре их стало больше на 91,3% по сравнению с началом года. Средняя цена подержанных машин в октябре-ноябре 2022 года в городе составила 970 тыс. руб. В целом по всем регионам России средняя стоимость достигла 710 тыс. руб.

Эксперты также отмечают – в октябре-ноябре 2022 года спрос на автомобили с пробегом в стране вырос на 14,7% по сравнению с январем-февралем этого года. Предложений о продаже в этот же период стало больше на 32,2%.

По данным экспертов, в ТОП-3 брендов в Новосибирске по итогам 2022 года вошли Toyota (на долю бренда пришлось 19,5% от общего предложения автомобилей с пробегом), Nissan (8,5%) и ВАЗ (LADA с долей 7,2%).

Ранее сообщалось, что продажи новых автомобилей в Сибири в 2022 году упали на 60%. Доля подержанных автомобилей в общем количестве проданных в округе за 10 месяцев текущего года приблизилась к 95%, увеличившись по сравнению с прошлым годом, по разным подсчетам, на 5–6 процентных пунктов (п.п.).

Лолита Белова

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