СК раскрыл подробности дела челябинского депутата Олега Иванова

Следственные органы предъявили депутату Челябинской городской думы Олегу Иванову обвинение в уклонении от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, в особо крупном размере. Об этом сообщают в пресс-службе СК России.

По версии следствия, Олег Иванов, будучи гендиректором и собственником компании «Альфастрой», отразил в документах бухгалтерского и налогового учета и в налоговых декларациях заведомо ложные сведения. В результате организация не уплатила НДС и налог на прибыль на сумму более 516 млн руб. за 2017–2019 годы.

Как сообщают в СК, следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании Олегу Иванову меры пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.