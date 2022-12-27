Кемеровский «Промаутсорсинг» учредил углеобогатительную фабрику в Москве

Кемеровское ООО «Промышленный аутсорсинг», известное как крупнейший кредитор обанкроченного шахтоуправления «Карагайлинское» в кузбасском Киселевске, учредило в Москве ООО Центральная обогатительная фабрика «Третьяковская». Основной вид деятельности новой компании — обогащение угля. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, она была зарегистрирована 23 декабря на Преснеской набережной, 12 (95-этажная башня «Федерация»). Гендиректор компании - Александр Прожикин. Он также является гендиректором и учредителем «Промаутсорсинга».

ООО «Промышленный аутсорсинг» в феврале 2022 года вошло в реестр кредиторов ООО «Шахтоуправление «Карагайлинское», признанного несостоятельным в сентябре 2020 года. Задолженность в 45,2 млрд руб. была переуступлена новому кредитору АО «Газпромбанк». В октябре «Промаутсорсинг» как залоговой кредитор оставил за собой часть имущества «Карагайлинского».

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Игорь Лавренков, Кемерово