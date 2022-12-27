Главе СКР доложат о деле по факту нападения отчима на подростка под Челябинском

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Челябинского регионального управления Петру Решетникову представить доклад о ходе расследования уголовного дела о ранении 14-летнего мальчика. В нападении подозревается отчим подростка, сообщает пресс-служба федерального ведомства.

По версии следствия, 25 декабря в одном из домов деревни Моховички Сосновского района в о время бытовой ссоры местный житель нанес ножевые ранения 14-летнему пасынку. Подростка доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело по п. «ж» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении обвинения.