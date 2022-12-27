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Коммерсантъ FM
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Послу России в Германии поручили восстановить проданную мошенниками недвижимость РФ в Берлине

Правительство России предоставило полномочия послу в Германии Сергею Нечаеву представлять интересы РФ и предпринимать необходимые действия для восстановления российских прав на незаконно проданную недвижимость в Берлине. Впущено соответсвующее распоряжение.

Согласно документу, посла РФ в ФРГ уполномочили «делать и принимать любые заявления», которые необходимы «для достижения целей защиты и обеспечения восстановления прав РФ на указанные объекты недвижимости».

В распоряжении перечислены четыре земельных участка общей площадью около 20 тыс. кв. м и расположенные на них здания в районе административного округа Лихтенберг в Берлине.

Посол вправе подать заявление «на внесение в поземельный кадастр исправлений на предмет того, что Российская Федерация никогда не теряла права собственности и будет вновь зарегистрирована в поземельной книге в качестве собственника».

В мае издание Spiegel сообщило, что 69-летний берлинский стоматолог и его любовница украинского происхождения продали несколько принадлежащих России земельных участков и зданий в немецкой столице, включая территорию заброшенного бывшего советского аэродрома. По данным СМИ, они использовали поддельные документы и действовали якобы от имени российских властей. Преступная схема вскрылась в марте 2022 года при подготовке ими продажи здания представительства «Аэрофлота».

Дарья Эрозбек

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