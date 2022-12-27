«Страна.ua»: на публичной акции против отключения света в Киеве произошла стрельба

В Киеве на улице Автозаводской жители ЖК «Бережанский» провели демонстрацию против отключения электричества и перекрыли дорогу. Как сообщает издание «Страна.ua», в ходе протеста произошла стрельба.

По данным СМИ, на место прибыла полиция и задержала стрелков. О причинах стрельбы ничего не известно.

«Страна.ua» пишет, что жителям ЖК «Бережанский» отключили электричество из-за долгов застройщика перед энергокомпанией ДТЭК.

В настоящий момент из-за российских ударов без света остаются около 9 млн жителей Украины.