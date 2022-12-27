Нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо переходит в английский «Ливерпуль»

Нидерландский футбольный клуб ПСВ и английский «Ливерпуль» достигли соглашения о трансфере в английскую команду 23-летнего Коди Гакпо. Об этом сообщила пресс-служба ПСВ.

«23-летний нападающий в ближайшее время отправится в Англию, где ему предстоит пройти необходимые формальности перед завершением трансфера»,— заявили в нидерландском клубе.

Спортивный директор ФК Марсель Брандс сообщил, что «это рекордный трансфер для ПСВ». По данным The Athletic, «Ливерпуль» заплатит за трансфер нападающего около €40-50 млн.

Коди Гакпо выступал за ПСВ с 2018 года. Он забил 55 голов в 159 матчах, включая 6 голов в 13 матчах за сборную Нидерландов. На чемпионате мира в Катаре футболист отличился трижды в пяти играх. Нидерланды проиграли в четвертьфинале будущему победителю турнира Аргентине (2:2, 3:4 по пенальти).