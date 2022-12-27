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Коммерсантъ FM
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В Изюме «дерусифицировали» 19 улиц

В украинском городе Изюм в Харьковской области в рамках «дерусификации» переименовали 19 улиц. Об этом сообщил заместитель мэра города Владимир Мацокин.

«Увековечиваем и запечатлеваем в памяти имена изюмчан, погибших на этой войне. Свои достойные места в местной топонимике получают выдающиеся украинцы Вячеслав Черновол, Диана Петриненко, Валерий Лобановский, Роман Шухевич, Левко Лукяненко. Отдаем уважение новейшим городам. Стив Джобс и Голда Меир — их имена также украсят наш город»,— написал господин Мацокин в Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ).

Согласно распоряжению, которое опубликовал заммэра Изюма, улицей Стива Джобса станет улица Владимира Высоцкого. Улица Виктора Цоя будет переименована в честь украинского музыканта Кузьмы Скрябина. Улица советского военачальника Ивана Черняховского станет Бучанской. Улица Путийная будет названа в честь командующего Украинской повстанческой армией (УПА, организация запрещена в РФ) Романа Шухевича.

Менять названия населенных пунктов и городских объектов начали на Украине после 24 февраля. В начале декабря в Киеве «дерусифицировали» 32 улицы, переулка и бульвара, названия которых связаны с Россией и советским прошлым. Например, улица Достоевского стала улицей Энди Уорхола, а улица Зои Космодемьянской — Софии Галечко.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в трансляции «Ъ».

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