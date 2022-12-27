Экс-главе «Метроэлектротранса» подвезло с приговором

Бывшему руководителю МУП «Метроэлектротранс» в Казани Асфану Галявову удалось избежать реального срока по уголовному делу о неправомерном расходовании выделенных предприятию 19,3 млн руб. по нацпроекту «Демография». Сначала следствие считало, что эти деньги могли быть присвоены. Однако затем установило, что их потратили нецелевым образом: на ремонт депо и уплату налогов. В результате вчера господина Галявова приговорили к штрафу в 100 тыс. руб., признав виновным в злоупотреблении полномочиями, хотя изначально ему грозило до десяти лет колонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: tatarstan.ru Фото: tatarstan.ru

Вчера Вахитовский районный суд Казани вынес приговор бывшему руководителю городского МУП «Метроэлектротранс» Асфану Галявову. Он был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями по ч. 1 ст. 285 УК РФ.

Суд, в частности, установил вину обвиняемого в двух эпизодах и назначил по каждому из них штраф в размере 60 тыс. руб. Однако путем частичного сложения итоговый размер штрафа составил 100 тыс. руб. Также суд снял арест с имущества экс-главы «Метроэлектротранса». Гособвинение запрашивало для Асфана Галявова еще более мягкое наказание — 50 тыс. руб. Дело рассматривалась в особом порядке, так как господин Галявов полностью признал свою вину.

Асфан Галявов руководил «Метроэлектротрансом» с 2004 года. Муниципальное предприятие было образовано в связи со строительством метрополитена в Казани (первые станции открылись в 2005 году). В 2004–2019 годах господин Галявов параллельно был депутатом Госсовета Татарстана, где состоял во фракции «Единая Россия». В мае 2021 года он покинул пост гендиректора МУП по собственному желанию. На тот момент предприятие обслуживало 11 троллейбусных маршрутов на 140 троллейбусов (общая протяженность — 273,2 км) и шесть трамвайных маршрутов на 82 трамвая (180,5 км). Единственная линия метрополитена состоит из 11 станций (сейчас ведется строительство второй ветки). Выручка МУП в 2020 году составила 1,99 млрд руб. против 1,94 млрд руб. годом ранее, чистый убыток за год вырос с 791 млн руб. до 1,15 млрд руб. (данные ФНС, опубликованные на kartoteka.ru). Отставке господина Галявова предшествовала череда инцидентов с участием казанского электротранспорта, которые широко обсуждались в социальных сетях. Особенно жителей города возмущали случаи возгорания казанских трамваев.

Напомним, господин Галявов был задержан 16 июня 2022 года. Изначально его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). СМИ сообщали, что, по версии следствия, в 2019 году «Метроэлектротрансу» предоставили средства на переподготовку сотрудников предпенсионного возраста в рамках нацпроекта «Демография», но деньги были присвоены.

Однако в ноябре следственное управление (СУ) СКР по Татарстану, завершив расследование этого дела, сообщило, что мошеннического хищения средств не было. МУП «Метроэлектротранс» получило субсидии из бюджета на 19,3 млн руб. по нацпроекту «Демография». «По поручению обвиняемого были подготовлены сопутствующие документы в виде списков групп обучающихся, табелей, графиков обучения и т.д. Однако в действительности какое-либо обучение не проводилось»,— указывали в СУ. По данным следствия, «часть выделенных средств, в размере не менее 7,3 млн руб., были потрачены обвиняемым на ремонтные работы дорожного покрытия двух депо». Оставшаяся часть субсидии «потрачена на приобретение товарно-материальных ценностей для предприятия и выполнение налоговых обязательств».

Более двух недель, с 18 июня по 5 июля, Асфан Галявов находился под домашним арестом по решению Советского райсуда. Но затем Верховный суд Татарстана изменил меру пресечения на запрет определенных действий. Тогда в суд было представлено коллективное обращение работников «Таткоммунэнерго», которое господин Галявов возглавил после ухода из МУП «Метроэлектротранс». Они просили, чтобы их руководителя «вернули к работе», поскольку «его непосредственное участие в ежедневной работе организации позволяет обеспечить непрерывное теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение в 19 районах республики Татарстан, где проживает один миллион человек». В итоге с того времени Асфану Галявову запрещено было уходить из дома ночью, а также пользоваться мобильным телефоном и интернетом. Защита отказывалась комментировать уголовное дело экс-главы «Метроэлектротранса».

Отметим, что статья о мошенничестве предусматривает наказание на срок до 10 лет. По статье о злоупотреблении полномочиями максимальный срок лишения свободы составляет четыре года. Вместе с тем наказание по этой статье также может ограничиться штрафом. «Это дает все шансы избежать реального лишения свободы», говорил ранее партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов в связи с переквалификацией дела господина Галявова.

Кирилл Антонов