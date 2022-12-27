Депутаты поработали пакетами

Как подсчитал „Ъ“, в 2022 году депутаты Госдумы от Татарстана в соавторстве внесли 65 законопроектов или 5% всех инициатив, поступивших в Госдуму. Так, они участвовали в разработке законопроектов, связанных с проведением спецоперации РФ на Украине и частичной мобилизации. Также все 14 единороссов из республики подписались под законом о запрете пропаганды ЛГБТ в России. Только один депутат — Айрат Фаррахов — был соавтором законопроектов, которые инициировал республиканский парламент. По мнению экспертов, в текущей ситуации «возможностей у региональных депутатов становится все меньше»: их функция свелась к поддержке законопроектов федерального центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Согласно данным на сайте Госдумы, в 2022 году в нижнюю палату российского парламента поступило 1193 законопроекта. Госдума рассмотрела 446 из них, 334 стали законами. А всего Госдума приняла 653 закона (с учетом рассмотренных проектов, поступивших в другие годы). По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, «это самое большое количество за всю историю работы». По подсчетам „Ъ“, депутаты Госдумы от Татарстана участвовали в разработке лишь 65 законопроектов, внесенных в текущем созыве.

В восьмом созыве Госдумы работают 15 парламентариев, избранных от Татарстана. В том числе восемь прошли по региональному списку «Единой России», один — от КПРФ. В шести одномандатных округах республики победу одержали шестеро единороссов. Последнее заседание Госдумы этого года состоялось 22 декабря.

Самым активным представителем Татарстана в Госдуме можно считать Максима Топилина («Единая Россия»). В прошлом он работал министром труда и социальной защиты России, председателем правления Пенсионного фонда РФ и советником гендиректора РЖД. Осенью 2021 года, избравшись в Госдуму, возглавил комитет по экономической политике. В 2022 году при его участии были разработаны 26 законопроектов. Например, о бесплатном питании работников железнодорожного транспорта, об установлении уголовной ответственности за незаконный оборот метилового спирта, о запрете иностранным компаниям выступать концессионерами по объектам тепло- и водоснабжения. Также господин Топилин стал соавтором инициатив, связанных с проведением спецоперации РФ на Украине и частичной мобилизации. В том числе он вносил поправки по мобилизации индивидуальных предпринимателей, о повышении зарплат сотрудникам предприятий гособоронзаказа, об особенностях банкротства в период мобилизации.

На втором месте по числу законопроектов оказался другой единоросс Рустам Калимуллин, который до избрания в прошлом году в Госдуму возглавлял Высокогорский район Татарстана. Сейчас он член думского комитета по физкультуре и спорту. В 2022 году он был соавтором 17 законодательных инициатив. В их числе законопроекты о выборе руководителей спортивных федераций, о развитии спортивной индустрии.

Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов («Единая Россия») стал соавтором 14 законопроектов. Он оказался единственным депутатом от республики, который вносил в Госдуму предложения Татарстана. В частности, совместно с Госсоветом Татарстана он внес пакет законопроектов, направленных на защиту госсимволов субъектов РФ. Согласно этим документам, предлагается установить штрафы за «явное неуважение» к флагам и гербам российских регионов. При повторном нарушении возможен арест. Кроме того, предлагается обязать провайдеров блокировать те интернет-страницы, где размещена информация с оскорблением государственных символов. Законопроекты, инициированные Айратом Фарраховым и республиканским парламентом, Госдумой пока не рассматривались. Однако в правительстве России считают, что принятие таких законов может привести к увеличению штата чиновников, которые будут отслеживать нарушения в интернете.

По 13 законопроектов внесли Альфия Когогина, Татьяна Ларионова, Олег Морозов и Марат Нуриев. Так, госпожа Когогина предложила изменения в закон «О рекламе», чтобы ее могли размещать самозанятые. По 10 законопроектов — Айдар Метшин и Елена Ямпольская, по девять — Руслан Гаджиев, Ирек Богуславский и Ильдар Гильмутдинов. Все они — представители «Единой России». Наименее активным из единороссов оказался Азат Ягафаров (до осени прошлого года был замгендиректора «Татнефти»). Он стал соавтором пяти законопроектов, которые вносились во второй половине этого года. В первом полугодии господин Ягафаров законотворческой инициативы не проявлял.

При этом стоит отметить, что большинство законопроектов, соавторами которых указаны депутаты от Татарстана, вносились большой группой депутатов или всей фракцией «Единой России». Например, единороссы от Татарстана были соавторами законов о запрете пропаганды ЛГБТ («нетрадиционных сексуальных отношений») в рекламе, книгах, кино и СМИ. Также депутаты от Татарстана стали соавторами законопроектов об ужесточении ответственности за финансирование терроризма, о расширении перечня запрещенной информации.

Единственный депутат от Татарстана из фракции КПРФ Артем Прокофьев внес в 2022 году в парламент лишь три законопроекта. Два из них содержат поправки в Лесной кодекс, а один — в закон о выборах и референдумах.

Казанский политолог Сергей Сергеев обращает внимание, что депутаты Госдумы в основном вносят коллективные законопроекты, а инициатив, связанных с интересами региона, не так много. «Эта практика появилась не в этом созыве и связана с тем, что функция законодательной инициативы сместилась в другие центры власти. А депутаты волей или неволей подписываются под такими законопроектами»,— говорит он. Эксперт отмечает, что это «пока еще не советская система, когда депутаты приезжали в Москву два раза в год и могли не прочесть даже законопроекты», но «тенденция движется в этом направлении». Он обращает внимание, что «возможности у рядовых депутатов, у групп депутатов, у региональных депутатов становится меньше». Однако, по его словам, это связано с «особенностями года», когда Госдуме «надо было срочно принимать пакетами» законы по спецоперации и мобилизации. «А до других законопроектов ни руки, ни глаза не доходят»,— заключает он.

Кирилл Антонов