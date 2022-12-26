Справороссы взяли адвоката

Главой пензенского регионального отделения «Справедливой России — За правду» стала Марта Дыбнова, ранее выдвигавшаяся от партии на выборах в законодательное собрание региона, но не прошедшая в него. Необходимость избрания нового руководителя возникла после того, как по инициативе председателя партии Сергея Миронова был отправлен в отставку Алексей Шпагин. Под руководством последнего партия не смогла получить ни одного места на выборах в региональный парламент. Эксперты считают, что у госпожи Дыбновой есть поддержка руководства СРЗП, что позволит ей успешно руководить пензенским ­отделением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Новым председателем совета пензенского регионального отделения «Справедливой России — За правду» стала Марта Дыбнова. Как сообщили в партии, решение принято на конференции областной СРЗП, которая состоялась в минувшие выходные. Кандидатуру госпожи Дыбновой поддержали все участники ­мероприятия.

Марта Дыбнова была рекомендована на должность председателя регионального отделения еще в конце ноября этого года на заседании президиума центрального совета «Справедливой России — За ­правду».

Выпускница Пензенского государственного педагогического университета им. В.Г.Белинского 37летняя предприниматель Марта Дыбнова ранее работала в прокуратуре, а затем адвокатом. В 2014 году она защищала бывшего руководителя областного отделения «Опоры России» Олега Тоцкого. Суд счел господина Тоцкого виновным в ДТП, которое привело к смерти 21-летнего мотоциклиста, и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении.

Должность главы пензенского регионального отделения «Справедливой России — За правду» оказалась вакантной после того, как в сентябре по итогам выборов в законодательное собрание Пензенской области был отправлен в отставку прежний руководитель Алексей Шпагин.

«Справедливая Россия — За правду» оказалась одной из трех партий, не одолевших пятипроцентный барьер, необходимый для прохождения в региональный парламент. СРЗП набрала 3,3% голосов. Чуть больше набрала Партия пенсионеров — 3,51% голосов, «Новые люди» — 2,88%.

В итоге в заксобрание, по данным облизбиркома, прошли лишь три партии: «Единая Россия», у которой, по официальным данным, 74,91% голосов, КПРФ — 8,53% голосов и ЛДПР — 5,59%.

В новом созыве пензенского областного законодательного собрания у «Единой России» оказалось 32 мандата, у КПРФ и ЛДПР — по два: по партийным спискам ЕР получила 15 мандатов, КПРФ — два, ЛДПР — один, по одномандатным округам 17 мандатов у единороссов, еще один мандат — у представителя ЛДПР.Явка избирателей на областных выборах составила 50,95%.

Тогда председатель «Справедливой Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что «недопустимо, когда парламентская партия не преодолевает даже барьер».

Алексей Шпагин был избран на пост председателя совета пензенского регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» в апреле 2021 года, он сменил Анну Очкину, которая добровольно сложила полномочия председателя совета реготделения после признания ее «лицом, аффилированным с иноагентом». Госпожа Очкина работала в признанном иностранным агентом Институте глобализации и социальных движений (ИГСО).

В сентябре Марта Дыбнова также участвовала в выборах в законодательное собрание Пензенской области по избирательному округу № 7 в Октябрьском районе Пензы. По итогам голосования госпожа Дыбнова получила самый низкий результат (1399 голосов), ее обошел представитель ЛДПР Вячеслав Куликов (1431 голос). В региональный парламент по округу прошел единоросс Николай Лукьянов (10663 ­голоса).

Политолог Валентин Мануйлов отметил, что хотя Марта Дыбнова занимается партийной деятельностью менее года, ее уже заметили в центральном аппарате.

«Опыта партийной работы у нее пока маловато, но аппаратный вес, благодаря поддержке лидера партии, вполне достаточный, чтобы руководить отделением»,— считает господин Мануйлов.

Сергей Петунин