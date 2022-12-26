На Энгельс упали обломки

Трое военнослужащих погибли в результате атаки беспилотника на военный аэродром «Энгельс» в Саратовской области, на котором базируются стратегические бомбардировщики Ту160. По данным Министерства обороны РФ, ночью с 25 на 26 декабря средства ПВО сбили украинский БПЛА.Военные погибли от упавших обломков летательного аппарата. В начале декабря энгельсский аэродром уже был атакован украинским беспилотником.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Украинские беспилотники второй раз за месяц атакуют энгельсскую авиабазу

Фото: Владимир Персиянов, Коммерсантъ Украинские беспилотники второй раз за месяц атакуют энгельсскую авиабазу

Фото: Владимир Персиянов, Коммерсантъ

В ночь с 25 на 26 декабря военный аэродром «Энгельс» был повторно атакован украинским беспилотником. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, украинский беспилотный летательный аппарат был сбит средствами ПВО на подлете к аэродрому на малой высоте. «В результате падения его обломков трое российских военных, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Авиатехника повреждений не получила»,— пояснили в ведомстве.

Никакой дополнительной информации в Минобороны не сообщают. Информация о взрыве в районе аэродрома появилась ночью в социальных сетях, вспышки зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в жилых кварталах Энгельса, сработала система воздушной тревоги.

Утром губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил в своем Telegram-канале, что никаких чрезвычайных происшествий в Энгельсе не было и никакой угрозы для для жителей «абсолютно нет». Также он опроверг появившуюся информацию об эвакуации из города, назвав ее «наглой ложью, созданной далеко за пределами ­страны».

«Объекты гражданской инфраструктуры не пострадали. Сведения о происшествии на военном объекте проверяют силовые структуры»,— написал губернатор, напомнив об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации.

После того как Минобороны подтвердило сведения о гибели военнослужащих, господин Бусаргин выступил с соболезнованиями родным и близким погибших и пообещал оказать им всю необходимую помощь. Позже с аналогичным заявлением выступил глава Энгельсского района Дмитрий Плеханов, попросивший также жителей не распространять «непроверенную, фейковую информацию» в социальных сетях и чатах и «опираться только на официальные источники».

Атака украинского беспилотника на энгельсский военный аэродром, на котором базируются стратегические бомбардировщики ТУ160, уже вторая с начала этого месяца. 5 декабря ВСУ атаковали военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях с помощью, предположительно, реактивных беспилотников ТУ141 «Стриж». По данным Минобороны РФ, БПЛА также летели на малой высоте и были сбиты средствами ПВО.Обломками беспилотника «была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов». Трое российских военно­служащих технического состава, находившихся на рязанском аэродроме «Дягелево», получили смертельные ранения. Еще четверо военных были госпитализированы с ­ранениями.

По фактам нападения на аэродромы были возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК РФ (терроризм).

Изъятые с аэродромов обломки беспилотников были отправлены на экспертизу, которая установила, что ВСУ использовали советские летательные аппараты «Стриж» с дальностью полета 1 тыс. км, предназначенные для ведения воздушной разведки.

Сергей Петунин