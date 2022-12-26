Кубанский депутат назвал «нелепыми» претензии киевских властей на Краснодарский край

Депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов назвал «нелепыми» претензии киевских политиков на Кубань. Об этом сообщает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Аносов Фото: Геннадий Аносов

Комментарий коснулся ситуации, когда журналисты обнаружили у главы ГУ разведки минобороны Украины (ГУР) Кирилла Буданова карту страны с включенными в ее состав Курской, Белгородской областей и части Краснодарского края.

«Провокационные нелепые разговоры украинских политиков о претензиях на Кубань возникают регулярно, но не имеют под собой вообще никаких оснований. Кубань – казачий край, а не украинский», — сообщил изданию Сергей Алтухов.

В настоящее время депутат находится на территории Луганской области, куда отправился с рабочим визитом в сопровождении гуманитарного конвоя (в село Рубежное). Часть грузов составили стройматериалы и продукты питания.

Анастасия Донскова

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