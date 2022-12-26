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Кубанский депутат назвал «нелепыми» претензии киевских властей на Краснодарский край

Депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов назвал «нелепыми» претензии киевских политиков на Кубань. Об этом сообщает «РИА Новости».

Фото: Геннадий Аносов

Фото: Геннадий Аносов

Комментарий коснулся ситуации, когда журналисты обнаружили у главы ГУ разведки минобороны Украины (ГУР) Кирилла Буданова карту страны с включенными в ее состав Курской, Белгородской областей и части Краснодарского края.

«Провокационные нелепые разговоры украинских политиков о претензиях на Кубань возникают регулярно, но не имеют под собой вообще никаких оснований. Кубань – казачий край, а не украинский», — сообщил изданию Сергей Алтухов.

В настоящее время депутат находится на территории Луганской области, куда отправился с рабочим визитом в сопровождении гуманитарного конвоя (в село Рубежное). Часть грузов составили стройматериалы и продукты питания.

Анастасия Донскова

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