Кубанский депутат назвал «нелепыми» претензии киевских властей на Краснодарский край

Депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов назвал «нелепыми» претензии киевских политиков на Кубань. Об этом сообщает «РИА Новости».
Фото: Геннадий Аносов
Комментарий коснулся ситуации, когда журналисты обнаружили у главы ГУ разведки минобороны Украины (ГУР) Кирилла Буданова карту страны с включенными в ее состав Курской, Белгородской областей и части Краснодарского края.
«Провокационные нелепые разговоры украинских политиков о претензиях на Кубань возникают регулярно, но не имеют под собой вообще никаких оснований. Кубань – казачий край, а не украинский», — сообщил изданию Сергей Алтухов.
В настоящее время депутат находится на территории Луганской области, куда отправился с рабочим визитом в сопровождении гуманитарного конвоя (в село Рубежное). Часть грузов составили стройматериалы и продукты питания.
Читайте нас в Telegram