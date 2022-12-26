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В Саратове надругавшийся над дочерью знакомых гражданин приговорен к 14 годам колонии

В Саратове вынесен приговор 39-летнему горожанину, который обвинялся в преступлении против половой неприкосновенности семилетней дочери своих знакомых. Об этом сообщает СУ СК.

Установлено, что вечером 14 июля горожанин пришел в гости к своим знакомым в квартиру, расположенную в Ленинском районе. Через некоторое время родители оставили его присмотреть за детьми, а сами отлучились в магазин. Оставшись с девочкой наедине, злоумышленник совершил в отношении нее действия сексуального характера. О случившемся та рассказала матери.

Подсудимому назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Марина Ковалева

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