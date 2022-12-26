Эрдоган заявил о намерении Турции закрыть бреши в зоне безопасности на границе с Сирией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара примет новые меры для ликвидации террористических угроз, исходящих из Сирии. По его словам, Турция собирается закрыть бреши в 30-километровой зоне безопасности на границе с Сирией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Umit Bektas, Reuters Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Umit Bektas, Reuters

«Мы предпримем новые шаги, чтобы закрыть бреши в нашей 30-километровой линии безопасности, чтобы полностью устранить угрозы для нашей страны в Сирии»,— сказал господин Эрдоган в обращении к нации после заседания правительства (цитата по «РИА Новости»).

В августе 2019 года на сирийско-турецкой границе была создана демилитаризованная зона. Она создавалась при участии Турции и США для предотвращения нападений курдов на приграничные районы Турции и защиты районов проживания курдов от нападения турецкой армии. 23 октября патрулированием буферной зоны вместо американской армии стала заниматься российская военная полиция.

20 ноября Турция начала воздушную операцию против курдских формирований в Сирии и Ираке. Анкара считает их причастными к теракту в Стамбуле, в результате которого 13 ноября погибли шесть человек. Господин Эрдоган допускает проведение и наземной операции. В рамках проведения военной операции Турция ведет переговоры с РФ об открытии воздушного пространства над северной Сирией.

Подробнее о ситуации — в материале «Анкаре мешают оперировать».

Эрдни Кагалтынов