Экс-мэр Краснокамска возглавил крупную территорию в Пермском округе

Недавно утвержденный новым главой Пермского муниципального округа Владимир Цветов сформировал 10 новых территориальных управлений муниципалитета. По данным «СПАРК-Интерфакс», регистрация завершена 19 декабря 2022 года.

Ранее в состав Пермского муниципального района входило 17 поселений. После образования на его базе округа минувшей осенью поселения были укрупнены в 10 управлений.

В четырех из них руководители не поменялись. Так, Усть-Качкинское управление возглавил бывший глава администрации одноименного поселения Денис Строганов, Фроловское — Сергей Чекменев, Лобановское — Андрей Кочкин, Гамовское — Марсель Альдаров.

У других управлений сейчас новые главы. Наиболее примечательное кадровое решение — в Култаево, управление которого возглавил бывший мэр Краснокамска и экс-директор КГУП «Теплоэнерго» Виктор Хмыз. В последнее время он возглавляет и владеет ООО «Сам», занимающимся обработкой сточных вод в с. Мысы (Краснокамск). Бывший глава Култаево Сергей Морозов новой должности не получил.

Вместо Александра Кулакова, избранного депутатом думы округа, главой теруправления Кукуштана стала Марина Гладких. Ранее она была ликвидатором администрации Кукуштанского поселения.

Юговское управление возглавил бывший глава Платошинского сельского поселения Юрий Левин. Прежний глава администрации Юговского поселения Павел Зарубин лишился поста.

Сылвенское управление теперь возглавляет Владимир Ведерников, прежде — глава Двуреченского сельского поселения. Бывший глава Сылвы Виктор Пьянков вышел на пенсию.

Юго-Камским управлением ныне руководит Людмила Фоминых, ранее заместитель главы Юго-камского поселения. До этого администрацию поселения возглавлял Михаил Болотов.

Самый стремительный карьерный взлет совершила Елена Тетерина, консультант администрации Кондратовского поселения. Она возглавила Кондратовское управление. Прежняя глава Кондратово Вера Утемова возглавила управление жилищных отношений Пермского округа. Госпожа Тетерина считается членом ее команды.

Напомним, осенью 2022 года был образован Пермский муниципальный округ вместо Пермского муниципального района. В сентябре был избран первый созыв думы муниципального округа. Одним из первых решений новой думы стало назначение Владимира Цветова исполняющим полномочия главы муниципального округа. В конце ноября он был утвержден в должности. Господин Цветов с апреля 2021 года возглавлял Пермский муниципальный район.