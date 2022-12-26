Суд арестовал замглавы отдела Росавиации по делу о взятке

Дорогомиловский суд Москвы арестовал до 24 февраля замначальника управления по цифровизации Росавиации Александра Матюшкина. Его подозревают в получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

По данным «Интерфакса», господин Матюшкин обвиняется по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По этой статье ему может грозить лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Источник РЕН ТВ сообщил, что господина Матюшкина задержали с поличным при получении взятки в размере 4,5 млн руб.

Позднее пресс-служба московских судов общей юрисдикции сообщила об аресте директора ООО «5.25 ПРОГРАММЫ» Ивана Ларионова, которого назвала фигурантом по делу Росавиации. Суд избрал господину Ларионову меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 24 февраля.

Ранее сегодня, 26 декабря, источники РБК и «Известий» в Росавиации сообщили об обысках в центральном офисе федерального агентства. Позднее в пресс-службе Росавиации сообщила о задержании недавно принятого на работу сотрудника цифровой трансформации и обеспечения для проведения следственных мероприятий в связи с «получением отката от поставщика компьютерного оборудования». При этом в агентстве опровергли проведение обысков у руководителя Росавиации Александра Нерадько.

В Росавиации также сообщили, что задержание не связано с предоставлением субсидий и мер государственной поддержки аэропортам и авиакомпаниям. Ранее об этом писали «Известия».

Эрдни Кагалтынов