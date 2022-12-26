Пользователи «ВКонтакте» жалуются на сбои в работе соцсети

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой, следует из данных сервиса «Детектор сбоев». Он зафиксировал рост числа жалоб пользователей на работу сайта и приложения «ВКонтакте».

По информации «Детектора сбоев», больше всего сообщений о сбоях поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Чебаркуля (Челябинская область). По состоянию на 19:00 мск сервис зафиксировал 44 жалобы при базовом уровне 8.

«Ъ» в пресс-службе «ВКонтакте» сообщили, что все сервисы соцсети работают в обычном режиме.

В прошлый раз сбои в работе соцсети были зафиксированы 9 декабря.

Эрдни Кагалтынов