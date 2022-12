Песня «All I Want For Christmas Is You» установила рекорд по количеству прослушиваний за сутки в Spotify

Композиция американской певицы Мэрайи Кэри «All I Want For Christmas Is You» установила рекорд по числу суточных прослушиваний в стриминговом сервисе Spotify. 24 декабря песню послушали более 21 млн раз, сообщает Vulture со ссылкой на музыкальный чарт сервиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэрайя Кэри

Фото: Caitlin Ochs / Reuters Мэрайя Кэри

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

По данным издания, предыдущий рекорд прослушиваний за 24 часа принадлежит певице Адель с песней «Easy On Me». Ее за сутки послушали более 19 млн раз.

Песня «All I Want For Christmas Is You» вышла в 1994 году в составе альбома «Merry Christmas». Поначалу композиция имела коммерческий успех за пределами США, возглавив в год выхода хит-парады Венгрии, Испании, Нидерландов, Норвегии, Словении и Чехии. Первую строчку главного хит-парада США Billboard Hot 100 песня заняла спустя 25 лет после выпуска, в декабре 2019 года. С тех пор она каждый год возглавляет чарт США в преддверии и в канун рождественских праздников.

Эрдни Кагалтынов