Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Песня «All I Want For Christmas Is You» установила рекорд по количеству прослушиваний за сутки в Spotify

Композиция американской певицы Мэрайи Кэри «All I Want For Christmas Is You» установила рекорд по числу суточных прослушиваний в стриминговом сервисе Spotify. 24 декабря песню послушали более 21 млн раз, сообщает Vulture со ссылкой на музыкальный чарт сервиса.

Мэрайя Кэри

Мэрайя Кэри

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Мэрайя Кэри

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

По данным издания, предыдущий рекорд прослушиваний за 24 часа принадлежит певице Адель с песней «Easy On Me». Ее за сутки послушали более 19 млн раз.

Песня «All I Want For Christmas Is You» вышла в 1994 году в составе альбома «Merry Christmas». Поначалу композиция имела коммерческий успех за пределами США, возглавив в год выхода хит-парады Венгрии, Испании, Нидерландов, Норвегии, Словении и Чехии. Первую строчку главного хит-парада США Billboard Hot 100 песня заняла спустя 25 лет после выпуска, в декабре 2019 года. С тех пор она каждый год возглавляет чарт США в преддверии и в канун рождественских праздников.

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...