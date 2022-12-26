Ярославль украсили к Новому году на 466 тысяч рублей

Из бюджета города Ярославля на монтаж новогоднего оформления было выделено 466 тыс. руб., что примерно на 500 тыс. руб. меньше, чем в прошлом году. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вероника Макарова Фото: Вероника Макарова

Средства были потрачены на световые элементы. Так, 80 тыс. руб. пошли на их изготовление, 39 тыс. руб. — на подключение, 347 тыс. руб. — на монтаж.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Ярославле 28 декабря планируется открытие бесплатного катка на Советской площади. Для удобства будет открыта большая раздевалка площадью около 200 кв.м. с панорамным остеклением и прокатом коньков. Праздничная ярмарка на этой же площади уже работает.

Алла Чижова

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