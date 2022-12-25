В Ярославле перенесли открытие катка на Советской площади

В Ярославле 25 декабря планировали открыть бесплатный каток на Советской площади. Однако в мэрии Ярославля «Ъ-Ярославль» сообщили, что открытие перенесено и сейчас запланировано на 28 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии города Ярославля Фото: пресс-служба мэрии города Ярославля

Перенос связан с погодными условиями, пояснили в мэрии. Последние дни в городе температура воздуха не опускается ниже минус 4 градусов.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что главный каток города будет работать до 12 марта. Во время массового катания на катке смогут одновременно находиться до 200 человек. Для удобства будет открыта большая раздевалка площадью около 200 кв.м. с панорамным остеклением и прокатом коньков.

Алла Чижова