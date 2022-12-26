«Нужно пересматривать учебную программу целиком»

Минобрнауки сообщило, что основы военной подготовки предполагается распространить и на высшие учебные заведения. В школах данная дисциплина вводится уже в сентябре 2023 года. Новая программа предусматривает также и гуманитарные аспекты, в частности, раздел о международных отношениях. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе опасается, что новации скажутся на эффективности системы образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Министерство науки и образования Российской Федерации сообщило о разработке модуля под названием «основы военной подготовки». Он будет включен в действующие образовательные программы. По всему видно, что это не просто разобрать и собрать автомат Калашникова, отстрелять по мишеням и походить строем — это еще большой гуманитарный и идеологический проект.

Обучаемый должен разбираться в том, куда идет страна на современном этапе, понимать суть и проблемы международных отношений. И даже иметь представление о правовых основах военной службы. Кроме обычной строевой подготовки, предусмотрены даже такие вещи, как обучение основам тактической медицины и многое другое.

И самое главное состоит в том, что НВП или точнее сказать ОВП, появится не только в школах, в этой части вопрос уже решен, но еще и в вузах. Зачем это нужно, чиновники объясняют — для формирования «первичных умений и навыков для подготовки студентов к военной или иной государственной службе». То есть у нас теперь госслужба, так или иначе, пересекается с военной.

Хочешь работать, скажем, в федеральном или региональном министерстве — разбери и собери автомат Калашникова, пройди строем, расскажи о международном положении и текущих вызовах. В принципе, почему бы и нет? Хотя, вроде бы в вузах, пусть и не во всех, есть военные кафедры, по их окончании присваивают офицерское звание, и, конечно же, автоматы разбирают, да и в тренировочные лагеря вроде бы студенты ездят.

В СССР была именно военно-политическая подготовка. Коварный враг спит и видит, как поработить нашу страну, и действует он не всегда прямо, но может идеологически подольститься — искушать всякими элементами сладкой жизни. С этим надо решительным образом бороться.

При этом, кажется, что нужно пересматривать российскую учебную программу целиком как для школ, так и высших учебных заведений. Впихивать новые блоки в рамках существующих дисциплин, конечно, можно, но есть риск, что все это будет размываться, и максимальный эффект не будет достигнут. Модуль туда, модуль сюда, а остальное куда? Программа-то не резиновая, ее же не растянешь. Нужно ведь и другие предметы как-то изучать. Так если каждый день новые модули вводить на профиль обучения совсем времени не останется.

К тому же школьник или студент может в результате не понять, что от него хотят, и подходить будет ко всему формально, без усердия и прилежания. И, собственно, почему только молодежь? Давайте пойдем дальше и введем дресс-код — нет, это иностранное слово — форму одежды для госслужащих: полувоенный френч, сапоги, плюс обязанность сдавать нормативы и разбирать автоматы, на сборы ездить и, конечно же, ходить строем.

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