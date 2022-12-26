Власти Ставрополья вернули в госсобственность скважины минеральной воды стоимостью 7 млн рублей

На Ставрополье четыре скважины минеральной воды с общей стоимостью более 7 млн руб. через суд были возвращены в госсобственность, сообщает пресс-служба прокуратуры края.

Согласно сведениям правоохранительных органов, скважины, пробуренные в 1958-1991 годах государственными организациями, в 2010-х годах незаконно оказались в собственности частных лиц. Данный факт выяснился в ходе инвентаризации источников в 2018-2020 годах.

«Из скважин добывается слабоминерализованная вода, которая рекомендована к питьевому употреблению и розливу в качестве лечебно-столовой, а также для бальнеологических целей», — сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Прокуратура предъявила в суд четыре иска на восстановление прав государственного владения данными объектами. Суд принял сторону прокуратуры и признал право собственности Российской Федерации на скважины.

Анастасия Назарова