Верховный суд РФ признал незаконным арест фигуранта «ростовского дела» Яна Сидорова

Верховный суд Российской Федерации признал незаконным арест сроком на 22 месяца и 25 дней для одного из фигурантов «ростовского дела», Яна Сидорова, сообщил «Ъ» адвокат Александр Передрук.

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Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Ян Сидоров (слева)

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По словам представителя истца, суд отменил постановление об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей по подозрению в подготовке массовых беспорядков (ч. 3 ст. 30, ч. 1, ч. 2 ст. 212 УК РФ) Яну Сидорову, который уже отсидел в колонии четыре года.

«Решение принято в рамках надзорного производства после того, как Европейский суд по правам человека признал нарушение прав моего доверителя на свободу и личную неприкосновенность. До внесения поправок в УПК такие решения принимались регулярно, поэтому назвать его неожиданным я не могу»,— комментирует господин Передрук.

В 2021 году Европейский суд по правам человека признал решение Ростовского областного суда, отправившего за решетку подозреваемого в попытке организации массовых протестов Яна Сидорова, необоснованным, так срок, по мнению ЕСПЧ, был слишком длительным. ЕСПЧ обязал РФ выплатить Яну Сидорову €2,7 тыс. за нарушение личной неприкосновенности.

Ян Сидоров, Владислав Мордасов и Вячеслав Шашмин были задержаны в 2017 году, когда вышли на пикет к зданию правительства Ростовской области с плакатами «Верните землю погорельцам» и «Правительство в отставку». Трое молодых людей были арестованы. Позже Ростовский областной суд назначил Владиславу Мордасову шесть лет и семь месяцев колонии строгого режима, Яну Сидорову — шесть лет и шесть месяцев колонии строгого режима, Вячеславу Шашмину — три года условно. Владислав Мордасов и Ян Сидоров освободились в 2021 году.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону