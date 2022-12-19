В Ейске демонтировали четвертый подъезд в доме, пострадавшем от падения самолета

В Ейске завершили демонтаж квартир в четвертом подъезде девятиэтажного дома, пострадавшем от падения военного самолета Су-37. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: оперштаб Краснодарского края



Теперь специалисты приступили к разбору первого подъезда многоэтажки. В работах задействовано три единицы техники.

17 октября 2022 года во дворе дома 20/1 на улице Коммунистической в Ейске упал военный самолет. В результате пострадали 43 человека, 15 скончались. Наибольшие повреждения получили квартиры в третьем подъезде дома, который был полностью демонтирован 12 октября. Следом специалисты приступили к разбору четвертого подъезда.

Татьяна Ручкина

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