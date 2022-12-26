Авиасообщение из Котласа в Петербург возобновится с 10 января

Регулярные авиарейсы по маршруту Котлас-Санкт-Петербург, приостановленные из-за плохого сцепления обслуживающих их самолетов с землей в зимних условиях, возобновятся с 10 января. Об этом рассказал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в ходе прямой линии.

«Мы работаем над восстановлением авиасообщения, и могу сказать, что с января 2023 года до марта полеты из Котласа в Санкт-Петербург будет осуществлять Вологодское авиационное предприятие на самолетах Як-40. Весной к перевозкам либо вернется "Руслайн", либо будем вести переговоры с другими авиапредприятиями»,— сказал господин Цыбульский, его слова приводит пресс-служба администрации региона.

Он напомнил, что выполнение рейсов приостановили из-за того, что используемые самолеты Bombardier-CRJ200 в зимний период не обеспечивают достаточный коэффициент сцепления с землей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что авиакомпания «Ямал» открыла регулярные рейсы из Петербурга в два города Узбекистана.

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