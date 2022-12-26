Ученого заподозрили в отмывании

В Новосибирске еще одно уголовное дело возбуждено в отношении заведующего лабораторией Института теплофизики Сибирского отделения РАН, члена-корреспондента Олега Кабова. 66-летнего ученого, которого следствие считает причастным к хищению свыше 26,7 млн руб. при выполнении работ по научному проекту, заподозрили еще и в легализации преступных доходов — отмывании свыше 3,3 млн руб. через сделки с ценными бумагами. Защите удалось добиться освобождения ученого из СИЗО, где он провел два месяца, — физик отправлен под домашний арест.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Институт теплофизики имени С. С. Кутателадзе СО РАН Фото: Институт теплофизики имени С. С. Кутателадзе СО РАН

Ученый из новосибирского Академгородка Олег Кабов стал фигурантом второго уголовного дела, сообщили „Ъ-Сибирь“ источники в следственных органах.

Завлабораторией интенсификации процессов теплообмена Института теплофизики СО РАН Олега Кабова задержали в середине октября. Члену-корреспонденту вменили в вину мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — 10 лет лишения свободы) и по решению суда заключили под стражу.

История, которая описана в материалах следствия, началась в августе 2014 года. Тогда Минобрнауки РФ и Институт теплофизики заключили соглашение о предоставлении субсидии на проведение научных работ в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России на 2014–2020 годы». Основной целью проекта, который возглавил завлабораторией Олег Кабов, являлось создание научно-технического задела, разработка и создание экспериментального образца испарительной системы охлаждения теплонапряженных элементов.

В деле указывается, что ученый подготовил сфальсифицированные научные отчеты. Якобы практические исследовательские работы по проекту не были произведены, а в отчеты включены ранее полученные научные результаты и подложные документы. Потери федерального бюджета, по подсчетам следствия, составили 26,7 млн руб.

Помимо мошенничества, ученого заподозрили в легализации преступно нажитых капиталов (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, санкция — до двух лет заключения). Основанием для возбуждения второго дела послужили материалы управления ФСБ по Новосибирской области. По данным следствия, часть похищенных средств, около 3,3 млн руб., физик якобы разместил на брокерском счете коммерческого банка для сделок с ценными бумагами. О том, какую позицию занял ученый, пока не известно. Адвокат Виталий Огнев не стал по телефону комментировать обвинение и ход следствия.

Как стало известно „Ъ-Сибирь“, на днях суд по ходатайству защиты смягчил ученому меру пресечения. Из СИЗО, где член-корреспондент провел два месяца, его перевели под домашний арест.

Первый в мире специализированный Институт теплофизики организован в 1957 году в новосибирском Академгородке. НИИ, являясь одним из ведущих научных центров по теории теплообмена и физической гидрогазодинамики, проводит фундаментальные исследования по целому ряду направлений (процессы переноса и волны в стекающих пленках жидкости, тепломассоперенос в системах с фазовыми превращениями, вихревые течения). В 1994 года институту теплофизики присвоено имя С.С. Кутателадзе.

Олег Кабов в 1978 году окончил теп­лоэнергетический факультет Томского политехнического института по специальности «теплофизика» и был принят стажером-исследователем в Институт теплофизики СО АН СССР. В 1987 году господин Кабов защитил кандидатскую диссертацию, в 1999-м — докторскую. Темой его работы стало «Влияние капиллярных эффектов на пленочную конденсацию и теплообмен в пленках жидкости». В 2007 году ученому присвоили звание профессора. Летом 2022 года доктор наук Олег Кабов был избран членом-корреспондентом РАН.

Константин Воронов